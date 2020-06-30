Арбитр Федотов: пенальти на Зобнине не было. Еськов образцово провёл дерби

Арбитр Игорь Федотов высказался о работе Алексея Еськова, который был главным рефери в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак» (2:0).

«Еськов отработал отлично, пусть другие судьи смотрят и учатся, как надо работать. Всё было адекватно по отношению к обеим командам, все решения – нормальные, ругать арбитра не за что.



Стоило ли давать пенальти за фол Магнуссона на Зобнине в первом тайме? Фола не было. Можно посмотреть стоп-кадр. Видно, что у Магнуссона нога уже стоит на газоне, а дальше действие совершает Зобнин – он просто врезается в защитника ЦСКА. Никакого движения на фол Магнуссон не делал, «шлагбаум» не ставил.



У Зобнина была не отмашка, он не боролся за мяч с локтем. Роман наносил акцентированный удар. Это красная карточка. Толкал ли его Обляков до фола, пытаясь спровоцировать? Не надо смотреть на Облякова, судья смотрит конечное действие. Зобнин просто засадил игроку ЦСКА локтем в голову. А действия Облякова для кого-то могут казаться провокацией, для кого-то — нет, но локтем бил Зобнин.



Что касается другого эпизода между Зобниным и Магнуссоном, когда защитник ЦСКА схватил Романа за шею, повтор показали крупным планом. По действию Магнуссона это не жёлтая. Надо понимать, мог ли Зобнин убегать от игрока ЦСКА. Еськов точно получит назначение на следующий матч – дерби он провёл образцово», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.