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Арбитр Федотов рассказал, какой срок дисквалификации грозит Зобнину за удар Облякова

Арбитр Федотов рассказал, какой срок дисквалификации грозит Зобнину за удар Облякова
Футбол / РПЛ 0

Арбитр Игорь Федотов поделился своим мнением о предстоящей дисквалификации полузащитника «Спартака» Романа Зобнина за удаление в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2). Хавбек был удалён за удар по лицу полузащитника «армейцев» Ивана Облякова.

«Зобнин, скорее всего, пропустит один матч. Если же ЦСКА подаст на травму, представит справки о переломе, то могут и увеличить. Но Обляков остался на поле, поэтому думаю, что Зобнина дисквалифицируют на один матч», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Победу ЦСКА принёс хорватский полузащитник Никола Влашич, забив два мяча.

ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (32) — на 6-м месте.

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