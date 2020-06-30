Гончаренко: у Чалова ничего серьёзного, а Шкурин вернётся после матча с «Ахматом»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги высказался о повреждении нападающего Фёдора Чалова, а также рассказал о сроках возвращения на поле форварда Ильи Шкурина.
Напомним, на 68-й минуте матча со «Спартаком» Чалов получил повреждение и был вынужден покинуть поле. Вместо него вышел полузащитник «армейцев» Кристиян Бистрович.
«У Чалова ничего серьёзного, завтра сделаем осмотр. А Шкурин вернётся после игры с «Ахматом», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
ЦСКА набрал 40 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (32) — на 6-м месте. Лидером соревнований является набравший в 24 матчах 56 очков петербургский «Зенит».
Гончаренко: знали, что «Спартак» силён в контратаках, поэтому сыграли от обороны
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