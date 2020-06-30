Зобнин сорвался на Облякове, белка принесла удачу ЦСКА. Фото победы «армейцев» в дерби
30 июня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал уверенную победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 2:0.
Автором дубля стал хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич, отправивший мяч в ворота «Спартака» на 27-й и 96-й минутах встречи. На 77-й минуте хавбек московского «Спартака» Роман Зобнин получил прямую красную карточку за удар локтем полузащитника «армейцев» Ивана Облякова, после чего красно-белые остались в меньшинстве.
ЦСКА набрал 40 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (32) — на 6-м месте.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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