Джикия: спорные решения, как всегда, не в нашу пользу. Уже привык, как «Спартак» судят
Защитник «Спартака» Георгий Джикия остался недоволен судейством в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).
«Эмоции плохие, конечно. У «Спартака» нет плана «Б»? У нас есть варианты, но не смогли забить, хотя подходы были. Спорные решения тоже были и, как всегда, не в нашу пользу. Тенденция судить против «Спартака»? Я уже привык к тому, как нас судят. Посмотрим, как эксперты будут разбирать моменты. Интересно, что на этот раз они скажут. Я не про момент с удалением Зобнина. Пересмотрите момент в конце, перед вторым голом Влашича. Там Соболев боролся, и мне показалось, что мяч попал защитнику ЦСКА в руку. Но никто ничего не стал смотреть, как всегда», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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