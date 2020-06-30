Джикия: спорные решения, как всегда, не в нашу пользу. Уже привык, как «Спартак» судят

Защитник «Спартака» Георгий Джикия остался недоволен судейством в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).

«Эмоции плохие, конечно. У «Спартака» нет плана «Б»? У нас есть варианты, но не смогли забить, хотя подходы были. Спорные решения тоже были и, как всегда, не в нашу пользу. Тенденция судить против «Спартака»? Я уже привык к тому, как нас судят. Посмотрим, как эксперты будут разбирать моменты. Интересно, что на этот раз они скажут. Я не про момент с удалением Зобнина. Пересмотрите момент в конце, перед вторым голом Влашича. Там Соболев боролся, и мне показалось, что мяч попал защитнику ЦСКА в руку. Но никто ничего не стал смотреть, как всегда», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.