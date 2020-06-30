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«Рома» продлила аренду Генриха Мхитаряна до 2021 года

«Рома» продлила аренду Генриха Мхитаряна до 2021 года
Футбол / Италия 0

Римская «Рома» в официальном «твиттере» объявила о продлении аренды армянского полузащитника лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна.

Мхитарян перешёл в «Рому» прошлым летом из лондонского «Арсенала» на правах аренды. В нынешнем сезоне 31-летний армянский футболист принял участие в 15 матчах итальянской Серии А (10 — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей, отдал три результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки. Контракт хавбека с «Арсеналом» действует до лета 2021 года.

«Рома», в 28 турах набрав 48 очков, занимает пятое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. В следующем туре римский клуб 2 июля на своём поле встретится с «Удинезе».

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