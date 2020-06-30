Тер Штеген отбил удар Косты с пенальти. Судья назначил повторный удар, и он был точен

В матче 33-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетико» (счёт 1:1, перерыв) в ворота каталонского клуба дважды назначался 11-метровый удар.
На 15-й минуте Янник Карраско ворвался в штрафную «Барселоны» и был сбит Артуро Видалем. Пенальти вызвался исполнить Диего Коста, но его удар отбил голкипер каталонцев Марк-Андре тер Штеген. Впрочем, арбитр приказал перебить удар, так как тер Штеген покинул линию ворот до удара. Повторный удар исполнил Сауль Ньигес, и он был точен.
Матч «Барселона» — «Атлетико» проходит в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Обслуживает матч арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес, ассистируют ему судьи на линиях Хосе Энрике Наранхо Перес и Хосе Алькоба Родригес.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Атлетико».
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