Тер Штеген отбил удар Косты с пенальти. Судья назначил повторный удар, и он был точен

В матче 33-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетико» (счёт 1:1, перерыв) в ворота каталонского клуба дважды назначался 11-метровый удар.

На 15-й минуте Янник Карраско ворвался в штрафную «Барселоны» и был сбит Артуро Видалем. Пенальти вызвался исполнить Диего Коста, но его удар отбил голкипер каталонцев Марк-Андре тер Штеген. Впрочем, арбитр приказал перебить удар, так как тер Штеген покинул линию ворот до удара. Повторный удар исполнил Сауль Ньигес, и он был точен.

Матч «Барселона» — «Атлетико» проходит в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Обслуживает матч арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес, ассистируют ему судьи на линиях Хосе Энрике Наранхо Перес и Хосе Алькоба Родригес.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Атлетико».