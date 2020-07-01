Влашич: «Спартак» особо не имел возможностей, ЦСКА заслужил победу

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

«Это была хорошая игра, дерби. Мы не смогли выиграть в последнем из них, да и в последних семи играх чемпионата не выигрывали. Эта победа нам тяжело далась. К счастью, мы выиграли. Это было важно.



Вы знаете, мы играли не в свойственной себе манере. «Спартак» особо не имел возможностей, мы заслужили эту победу.



После матча Гончаренко особо ничего не сказал, просто поздравил нас и сказал, что мы должны продолжать двигаться дальше.



Я играл в Хорватии, Чемпионшипе, и там играют в более закрытый футбол. Когда я смотрю другие лиги, например Бундеслигу или Примеру, — там футбол более открытый. Такой футбол лучше для поиска решений, свободного пространства. Что касается будущего — посмотрим в следующие два сезона», — передаёт слова Влашича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.