Влашич: «Спартак» особо не имел возможностей, ЦСКА заслужил победу

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).
«Это была хорошая игра, дерби. Мы не смогли выиграть в последнем из них, да и в последних семи играх чемпионата не выигрывали. Эта победа нам тяжело далась. К счастью, мы выиграли. Это было важно.
Вы знаете, мы играли не в свойственной себе манере. «Спартак» особо не имел возможностей, мы заслужили эту победу.
После матча Гончаренко особо ничего не сказал, просто поздравил нас и сказал, что мы должны продолжать двигаться дальше.
Я играл в Хорватии, Чемпионшипе, и там играют в более закрытый футбол. Когда я смотрю другие лиги, например Бундеслигу или Примеру, — там футбол более открытый. Такой футбол лучше для поиска решений, свободного пространства. Что касается будущего — посмотрим в следующие два сезона», — передаёт слова Влашича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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