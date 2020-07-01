Удар Б. Фернандеша из-за пределов штрафной — в видеообзоре матча «Брайтон» — «МЮ»

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
На 16-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, который уверенно обыграл защитника и отправил мяч в ворота.
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На 29-й минуте полузащитник Бруну Фернандеш упрочил преимущество манкунианской команды в счёте, прострели из-за пределов штрафной.
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В начале второго тайма, на 50-й минуте, Фернандеш оформил дубль и довёл счёт до разгромного, завершив контратаку.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Манчестер Юнайтед» набрал 52 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» (33) — на 15-м месте.
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