Гол Роналду помог «Ювентусу» на выезде обыграть «Дженоа»

В матче 29-го тура итальянской Серии А «Дженоа» принимал «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась победой гостей со счётом 3:1.



В начале второго тайма встречи, на 50-й минуте, счёт открыл нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала. Через 6 минут форвард Криштиану Роналду упрочил преимущество туринсокй команды в счёте. На 73-й минуте полузащитник гостей Дуглас Коста забил третий гол. Через 3 минуты нападающий «Дженоа» Андреа Пинамонти сократил отставание хозяев в счёте.



«Ювентус» набрал 72 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Дженоа» (26) — на 17-м месте. В тройку лидеров входят римский «Лацио» (68) и миланский «Интер» (61), у которого в запасе ещё одна игра.