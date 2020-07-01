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«Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью. В матче было три пенальти и один автогол

«Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью. В матче было три пенальти и один автогол
Футбол / Испания 0

В матче 33-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимала мадридский «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 11-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Атлетико» Диего Коста, который отправил мяч в собственные ворота. Через 8 минут главный арбитр встречи Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес назначил пенальти в ворота «Барселоны», который успешно реализовал полузащитник мадридской команды Сауль Ньигес. Во втором тайме, на 50-й минуте, форвард Лионель Месси реализовал 11-метровый удар и вновь вывел каталонцев вперёд в счёте. На 62-й минуте Сауль оформил дубль, снова забив с пенальти.

«Барселона» набрала 70 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетико» (59) — на 3-м месте. Лидером соревнований является «Реал», в 32 матчах набравший 71 очко.

Испания - Примера. 33-й тур
30 июня 2020, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 2
Атлетико М
Мадрид
1:0 Коста – 11' (автогол)   1:1 Ньигес – 19' (пен)   2:1 Месси – 50' (пен)   2:2 Ньигес – 62' (пен)
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