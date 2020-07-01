«Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью. В матче было три пенальти и один автогол

В матче 33-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимала мадридский «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась ничьей со счётом 2:2.
На 11-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Атлетико» Диего Коста, который отправил мяч в собственные ворота. Через 8 минут главный арбитр встречи Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес назначил пенальти в ворота «Барселоны», который успешно реализовал полузащитник мадридской команды Сауль Ньигес. Во втором тайме, на 50-й минуте, форвард Лионель Месси реализовал 11-метровый удар и вновь вывел каталонцев вперёд в счёте. На 62-й минуте Сауль оформил дубль, снова забив с пенальти.
«Барселона» набрала 70 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетико» (59) — на 3-м месте. Лидером соревнований является «Реал», в 32 матчах набравший 71 очко.
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