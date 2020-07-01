Чорлука спасал ворота «Локо» в волейбольном стиле. Лучшие фото ничьей с «Крыльями»
30 июня в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счётом 1:1.
Счёт был открыт на 14-й минуте — автором забитого мяча стал Деян Радоньич. На 33-й минуте «Локомотив» из-за травмы лишился основного вратаря Маринато Гильерме, который был заменён. В начале второго тайма «железнодорожники» остались вдесятером. За две жёлтые карточки был удалён Владислав Игнатьев. На 73-й минуте составы команд уравнялись из-за удаления игрока гостей Сафа Хади. «Локомотив» сравнял счёт на 95-й минуте, отличился Алексей Миранчук.
Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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