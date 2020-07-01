На счету «Барселоны» три ничьих в последних четырёх матчах
«Барселона» сыграла вничью уже третий раз за последние четыре матча. Сначала каталонцы в гостях не сумели забить «Севилье» (0:0), потом после трудной домашней победы над «Атлетиком» 1:0 сыграли вничью в гостевом матче с «Сельтой» (2:2), и наконец не справились дома с «Атлетико» (2:2).
По итогам 33 туров Примеры сине-гранатовые занимают второе место в таблице, набрав 70 очков. «Реал» опережает «Барселону» на одно очко и имеет один матч в запасе. До конца турнира остаётся пять туров.
В несыгранном матче 33 тура «Реал» 2 июля примет в Мадриде «Хетафе». В следующем, 34-м туре, мадридцев 5 июля ждёт встреча на выезде с «Атлетиком» из Бильбао, а «Барселона» в тот же день сыграет в гостях с «Вильярреалом».
«Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью. В матче было три пенальти и один автогол
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