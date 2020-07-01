Раскрыты ключевые финансовые показатели ЦСКА за 2019 год

РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям московского ЦСКА за 2019 год.



Баланс



Итого оборотные активы — 1 млрд 864 млн рублей



Итого внеоборотные активы — 21 млрд 108 млн рублей



Итого активы — 22 млрд 972 млн рублей



Итого капитала и резервов — 3 млрд 38 млн рублей



Итого пассив — 22 млрд 972 млн рублей



Чистые активы/пассивы — 3 млрд 38 млн рублей



Отчёт о финансовых результатах



Итого операционных доходов — 3 млрд 636 млн рублей



Итого операционных расходов — минус 4 млрд 887 млн рублей



Прибыль/убыток от выбытия и приобретения — минус 369 млн рублей



Итого финансовые доходы/расходы — минус 1 млрд 19 млн рублей



Прибыль/убыток от выбытия активов (за исключением регистрации игроков) — минус 1 млрд 204 млн рублей



Чистая прибыль/убыток до налогообложения — минус 3 млрд 844 млн рублей

Фото: РФС