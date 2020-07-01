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Раскрыты ключевые финансовые показатели ЦСКА за 2019 год

Раскрыты ключевые финансовые показатели ЦСКА за 2019 год
Футбол / РПЛ 0

РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям московского ЦСКА за 2019 год.

Баланс

Итого оборотные активы — 1 млрд 864 млн рублей

Итого внеоборотные активы — 21 млрд 108 млн рублей

Итого активы — 22 млрд 972 млн рублей

Итого капитала и резервов — 3 млрд 38 млн рублей

Итого пассив — 22 млрд 972 млн рублей

Чистые активы/пассивы — 3 млрд 38 млн рублей

Отчёт о финансовых результатах

Итого операционных доходов — 3 млрд 636 млн рублей

Итого операционных расходов — минус 4 млрд 887 млн рублей

Прибыль/убыток от выбытия и приобретения — минус 369 млн рублей

Итого финансовые доходы/расходы — минус 1 млрд 19 млн рублей

Прибыль/убыток от выбытия активов (за исключением регистрации игроков) — минус 1 млрд 204 млн рублей

Чистая прибыль/убыток до налогообложения — минус 3 млрд 844 млн рублей

Фото: РФС

Стали известны ключевые финансовые показатели «Зенита» за 2019 год
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