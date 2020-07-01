Сульшер: Бруну Фернандеш принёс в «МЮ» менталитет победителя

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Брайтоном» со счётом 3:0 в матче 32-го тура АПЛ.



«Ребята сыграли исключительно хорошо. Первый гол Гринвуда был блестящим, он сыграл великолепно. Мэйсон – особенный игрок.



У парней есть причины быть уверенными в себе – они играют невероятно. Наша команда очень высокого качества, игроки в отличной форме, и мы боремся за самые высокие места.



У нас есть игроки топ-класса, и ещё пришёл Бруну. Он отличный футболист. Он принёс с собой менталитет победителя – 99% недостаточно хорошо, нужно все 100%. Уверенность приходит с выступлениями. Благодаря этому ребята понимают, что сделали всё правильно для возобновления сезона», — приводит слова Сульшера BBC.

Дубль Бруну Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Брайтон»