Симеоне: «Атлетико» уважает «Барселону», учитывая качество этой команды

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью 2:2 в матче с «Барселоной», который состоялся в 33-м туре Примеры на «Камп Ноу».



«Мы уважаем «Барселону», учитывая качество этой команды. Они могут создать проблемы, если дать им свободное пространство. Матч проходил в соответствии с тем, что мы обычно делаем. Мы хорошо начали, но «Барселона» забила гол со стандарта. А потом нас ждал трудный матч с соперником, который хорошо владеет мячом. Мы старались до конца. У нас были моменты – у Косты, у Лемара. «Атлетико» проделал хорошую работу, и я доволен.



Игроки «Барселоны» отлично показывают себя в позиционном нападении, но также хороши и в быстрых атаках. Это вопрос стиля, но я их уважаю», — приводит слова Симеоне Marca.

«Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью. В матче было три пенальти и один автогол