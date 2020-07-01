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Бускетс: «Барселона» дала «Реалу» слишком большое преимущество

Бускетс: «Барселона» дала «Реалу» слишком большое преимущество
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал ничью 2:2 в матче с «Атлетико», который состоялся на «Камп Ноу» в 33-м туре Примеры.

«Эта ничья осложняет борьбу за титул. Мы дали «Реалу» слишком большое преимущество. Но мы будем стараться до самого конца, пока это будет математически возможно, хотя и понимаем, что будет сложно.

«Атлетико» — сложный соперник. Нас сильно наказали два пенальти. В ходе игры всё сложно, каждая команда ждёт, что VAR примет решение в его пользу. Но я не могу оценивать эти решения.

После возобновления сезона мы теряем очки. В других матчах мы играли хуже, но в матче с «Атлетико» показали хорошую игру. Если «Реал» выиграет, мы ещё больше отдалимся от первого места, но будем продолжать стараться побеждать. Маловероятно, что «Реал» будет терять очки, они очень хороши», — приводит слова Бускетса Marca.

«Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью. В матче было три пенальти и один автогол
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