Бускетс: «Барселона» дала «Реалу» слишком большое преимущество

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал ничью 2:2 в матче с «Атлетико», который состоялся на «Камп Ноу» в 33-м туре Примеры.
«Эта ничья осложняет борьбу за титул. Мы дали «Реалу» слишком большое преимущество. Но мы будем стараться до самого конца, пока это будет математически возможно, хотя и понимаем, что будет сложно.
«Атлетико» — сложный соперник. Нас сильно наказали два пенальти. В ходе игры всё сложно, каждая команда ждёт, что VAR примет решение в его пользу. Но я не могу оценивать эти решения.
После возобновления сезона мы теряем очки. В других матчах мы играли хуже, но в матче с «Атлетико» показали хорошую игру. Если «Реал» выиграет, мы ещё больше отдалимся от первого места, но будем продолжать стараться побеждать. Маловероятно, что «Реал» будет терять очки, они очень хороши», — приводит слова Бускетса Marca.
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