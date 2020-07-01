Карраско: «Атлетико» провёл с «Барселоной» отличный матч, но нужно продолжать работать
Нападающий «Атлетико» Янник Феррейра Карраско прокомментировал ничью 2:2 в матче с «Барселоной», который прошёл на «Камп Ноу» в 33-м туре Примеры.
«Мы довольны, «Атлетико» всегда хочет побеждать. Команда провела отличный матч, но нам нужно продолжать работать. Все хотят выигрывать, но важнее всего это отношение команды к делу. Мы должны продолжать набирать очки, чтобы в следующем сезоне иметь возможность сыграть в Лиге чемпионов», — приводит слова Карраско Goal.
«Атлетико» находится на третьей позиции в таблице Примеры, набрав 59 очков, но «Севилья» отстаёт от мадридцев всего на одно очко. «Барселона» занимает второй место с 70 очками и отстаёт от «Реала» на одно очко, но «сливочные» имеют матч в запасе.
«Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью. В матче было три пенальти и один автогол
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