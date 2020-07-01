Председатель совета директоров «Шальке-04» подал в отставку под давлением болельщиков

Председатель совета директоров «Шальке-04» Клеменс Тенньес покинул свой пост из-за протестов болельщиков, сообщает The Intelligencer.

По данным источника, после разгромного поражения «Шальке-04» со счётом 0:4 в заключительном туре чемпионата Германии с «Фрайбургом» фанаты клуба собрались, чтобы выразить недовольство работой Тенньеса. Болельщики обвиняли функционера в провале второй половины сезона. Команда с января не одержала ни одной победы в Бундеслиге.

Ещё одной причиной недовольства болельщиков стала вспышка коронавируса на принадлежащей ему скотобойне, где было выявлено около 1400 случаев инфицирования.

«Шальке-04» на официальном сайте поблагодарил Тенньеса за 26 лет работы в структуре клуба.

«Шальке» завершил сезон в чемпионате Германии на 12-м месте, набрав 39 очков.