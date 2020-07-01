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«Хочется плакать». Брат Гризманна недоволен игровым временем форварда в матче с «Атлетико»

«Хочется плакать». Брат Гризманна недоволен игровым временем форварда в матче с «Атлетико»
Футбол / Испания 0

Тео Гризманн, брат нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна, остался недоволен количеством игрового времени французского форварда в игре с «Атлетико» (2:2), сообщает AS.

По данным источника, после матча Тео опубликовал в своём «твиттере» следующий текст: «Две минуты… серьёзно, хочется плакать». Однако позже он удалил свою запись.

Антуан Гризманн начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 90-й минуте.

«Барселона» набрала 70 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетико» (59) — на 3-м месте. Лидером соревнований является «Реал», в 32 матчах набравший 71 очко.

В нынешнем сезоне испанской Примеры Гризманн принял участие в 32 матчах, в которых записал в свой актив 8 голов и сделал 5 результативных передач.

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