Сарри: Роналду и Дибала научились чаще искать друг друга

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча с «Дженоа» (3:1) в рамках 29-го тура итальянской Серии A. В составе победителей отличились Пауло Дибала, Криштиану Роналду и Дуглас Коста.
«Это было хорошая командная работа, и мы забили три прекрасных гола. Команда оправилась после поражения в Кубке Италии, но это был только вопрос времени, физически мы здоровы. Игра Роналду и Дибалы? Что-то изменилось с точки зрения движения, они научились чаще искать друг друга. Они поняли, что, взаимодействуя друг с другом, оба пожинают плоды. Это то, что я заметил и на тренировках», — приводит слова Сарри Football Italia.
«Ювентус» набрал 72 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Дженоа» (26) — на 17-м месте. В тройку лидеров входят римский «Лацио» (68) и миланский «Интер» (61), у которого в запасе ещё одна игра.
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