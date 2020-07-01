Диего Коста впервые забил в свои ворота в матчах ведущих лиг Европы

Нападающий «Атлетико» и национальной команды Испании Диего Коста в матче с «Барселоной» впервые забил в собственные ворота в ведущих европейских лигах, сообщается в «твиттере» OptaJose.

По данным источника, Коста впервые записал автогол на свой счёт за 194 матча в чемпионате Испании и 89 играх в рамках АПЛ.

Матч между «Атлетико» и «Барселоной» состоялся в рамках 33-го тура испанской Примеры и завершился со счётом 2:2. За «Атлетико» дубль оформил Сауль Ньигес.

«Барселона» набрала 70 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетико» (59) — на 3-м месте. Лидером соревнований является «Реал», в 32 матчах набравший 71 очко.

В следующем туре «Атлетико» сыграет с «Мальоркой».