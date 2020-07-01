УЕФА отреагировал на вспышку COVID-19 в Португалии. Там планируют доиграть Лигу чемпионов

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал на информацию о новой вспышке коронавирусной инфекции в Португалии. Ряд городов севернее Лиссабона, где собираются доиграть розыгрыш сезона Лиги чемпионов, будут закрыты на карантин из-за COVID-19. Также там запретят массовые мероприятия.
«Я хотел бы поблагодарить премьер-министра Португалии Антонио Косту за его преданность этому проекту и работу, которую он проводит вместе с Федерацией футбола Португалии, чтобы обеспечить проведение в Португалии успешного турнира. Я уверен, что при постоянном сотрудничестве между всеми заинтересованными сторонами, мы положительно завершим сезон в Лиссабоне. Нет необходимости в плане Б», — приводит слова Чеферина Daily Mail.
Главный еврокубок будет доигран в формате «Финала восьми» в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа. Противостояния будут проходить в одноматчевом формате.
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