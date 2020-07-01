«Сельта» объявила о продлении аренды Фёдора Смолова до конца текущего сезона

«Сельта» объявила о продлении арендного соглашения нападающего российского форварда Фёдора Смолова.

Игрок останется в клубе до фактического окончания сезона. Аналогичные контракты были подписаны и с другими арендованными футболистами — Рафиньей Алькантарой, Папом Дьопом, Филипом Брадаричем и Джейсоном Мурильо. Также «Сельта» договорилась о продлении контракта с Драганом Росичем, Серхио Бермехо и Якобо Гонсалесом.

Лукас Оласа в свою очередь покинет клуб, поскольку «Сельта» не смогла достичь договорённости с «Бокой Хуниорс».

Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в 12 матчах чемпионата Испании (восемь — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил две жёлтые карточки.