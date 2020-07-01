«Москва — красно-синяя». ЦСКА показал раздевалку после победы в дерби
Пресс-служба ЦСКА показала, что происходило в раздевалке команды после победы красно-синих в дерби с московским «Спартаком» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.
Напомним, что «армейцам» удалось одержать победу со счётом 2:0. Дубль оформил полузащитник Никола Влашич.
Ролик доступен на YouTube-канале ЦСКА. Права на видео принадлежат РФС.
ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «армейцы» 4 июля встретятся с грозненским «Ахматом». Встреча состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Начало — в 20:30 мск.
«Спартак» располагается на позицию ниже. На счету красно-белых 32 очка. В следующей встрече москвичи сыграют с «Тамбовом» на своём стадионе. Игра состоится в субботу, 4 июля.
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