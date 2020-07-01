Экс-арбитр поддержал решение судьи дать «Атлетико» перебить пенальти «Барселоне»

Бывший судья Хуан Андухар Оливер оценил работу главного арбитра матча 33-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Атлетико» (2:2) Эрнандеса Эрнандеса.
На 19-й минуте встречи, когда счёт был 1:0, полузащитник гостей Янник Карраско ворвался в штрафную площадь соперника и обвёл хавбека Артуро Видаля, который выставил ногу и преградил путь бельгийцу. Судья назначил пенальти, однако нападающий Диего Коста не сумел переиграть вратаря Марка-Андре тер Штегена. Тем не менее после консультации с видеоассистентом Эрнандес назначил повторный одиннадцатиметровый удар, поскольку голкипер покинул линию ворот. Со второй попытки «матрасники» забили.
«Нет никаких сомнений в том, что Видаль нарушал правила. Всё очевидно. Судья принял правильное решение.
Что касается решения перебить пенальти, оно тоже было верным, потому что тер Штеген не находился на линии ворот, и VAR это углядел», — приводит слова Оливера Marca.
- 1 июля 2020
-
09:48
-
09:36
-
09:31
-
09:00
-
08:58
-
08:44
-
08:30
-
08:00
-
07:39
-
07:24
-
06:46
-
06:25
-
06:01
-
05:39
-
05:23
-
04:52
-
04:29
-
04:21
-
03:55
-
03:39
-
03:12
-
03:01
-
02:35
-
02:00
-
02:00
-
01:38
-
00:57
-
00:51
-
00:41
-
00:27
-
00:15
-
00:10
-
00:08
-
00:07
- 30 июня 2020
-
23:56