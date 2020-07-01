Экс-арбитр поддержал решение судьи дать «Атлетико» перебить пенальти «Барселоне»

Бывший судья Хуан Андухар Оливер оценил работу главного арбитра матча 33-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Атлетико» (2:2) Эрнандеса Эрнандеса.



На 19-й минуте встречи, когда счёт был 1:0, полузащитник гостей Янник Карраско ворвался в штрафную площадь соперника и обвёл хавбека Артуро Видаля, который выставил ногу и преградил путь бельгийцу. Судья назначил пенальти, однако нападающий Диего Коста не сумел переиграть вратаря Марка-Андре тер Штегена. Тем не менее после консультации с видеоассистентом Эрнандес назначил повторный одиннадцатиметровый удар, поскольку голкипер покинул линию ворот. Со второй попытки «матрасники» забили.



«Нет никаких сомнений в том, что Видаль нарушал правила. Всё очевидно. Судья принял правильное решение.



Что касается решения перебить пенальти, оно тоже было верным, потому что тер Штеген не находился на линии ворот, и VAR это углядел», — приводит слова Оливера Marca.

Бускетс: «Барселона» дала «Реалу» слишком большое преимущество