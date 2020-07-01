Артета — об Озиле: надеюсь, футболист, который не играет, чувствует себя разочарованным

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал положение полузащитника Месута Озила в английской команде.



В текущем сезоне в рамках английской Премьер-лиги немецкий хавбек провёл на поле 18 матчей, забил гол и сделал две результативные передачи.



«Озил? Я думаю, что он не очень доволен, потому что он не играет. Но не так давно он был травмирован, мы должны посмотреть, как будет протекать процесс восстановления.

Я надеюсь, что игрок, который не выходит на поле, будет чувствовать себя разочарованным. Но я хочу, чтобы все мои игроки были в лучшей форме, чтобы у меня была возможность выбора. Это приносит пользу команде.

Я думаю, что Месут обладает уникальными качествами. Он особенный футболист на той позиции, на которой выступает", — приводит слова тренера Mundo Deportivo.