Симеоне отказался отвечать на вопрос о Гризманне
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не захотел отвечать на вопрос про бывшего игрока клуба Антуана Гризманна и покинул интервью, сообщает Marca.
Журналист задал вопрос наставнику «матрасников» по поводу игрового времени форварда «Барселоны» Антуана Гризманна. Нападающий вышел на поле в матче «Барселона» — «Атлетико» (2:2) на 90-й минуте.
«Без комментариев», – ответил Симеоне и ушёл с интервью телеканала Movistar.
Напомним, что Гризманн выступал в составе «матрасников» с 2014 по 2019 год. Летом прошлого года футболист перешёл в «Барселону» за € 120 млн.
В текущем сезоне испанского чемпионата на счету Гризманна в составе сине-гранатовых 32 матча, восемь забитых голов и пять результативных передач.
«Хочется плакать». Брат Гризманна недоволен игровым временем форварда в матче с «Атлетико»
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