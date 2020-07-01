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Симеоне отказался отвечать на вопрос о Гризманне

Симеоне отказался отвечать на вопрос о Гризманне
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не захотел отвечать на вопрос про бывшего игрока клуба Антуана Гризманна и покинул интервью, сообщает Marca.

Журналист задал вопрос наставнику «матрасников» по поводу игрового времени форварда «Барселоны» Антуана Гризманна. Нападающий вышел на поле в матче «Барселона» — «Атлетико» (2:2) на 90-й минуте.

«Без комментариев», – ответил Симеоне и ушёл с интервью телеканала Movistar.

Напомним, что Гризманн выступал в составе «матрасников» с 2014 по 2019 год. Летом прошлого года футболист перешёл в «Барселону» за € 120 млн.

В текущем сезоне испанского чемпионата на счету Гризманна в составе сине-гранатовых 32 матча, восемь забитых голов и пять результативных передач.

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