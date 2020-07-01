Бруну Фернандеш: «МЮ» борется за место в Лиге чемпионов и знает, что может этого добиться

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш после победы над «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:0) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги прокомментировал планы команды на оставшуюся часть сезона.



Отметим, что Фернандеш помог разгромить «Брайтон», оформив дубль.



«Мы боремся за место в Лиге чемпионов и знаем, что можем этого добиться. Моя связка с Погба? Не хочу много говорить об этом. Мы рады играть вместе, но я был бы рад играть с любым партнёром. Мы можем взаимодействовать, у нас есть подходящие качества, но у нас есть и другие партнёры», — приводит слова игрока ВВС, ссылаясь на Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» набрал 52 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» (33) — на 15-м месте.