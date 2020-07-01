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Матч «Оренбург — «Урал» не состоится

Матч «Оренбург — «Урал» не состоится
Футбол / РПЛ 0

Матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург – «Урал» не состоится, сообщает оперативный штаб лиги.

«Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало «Оренбургу» проведение домашнего матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала». Участие команды в остальных матчах будет зависеть от результатов следующих тестирований.

На данный момент у десяти представителей «Оренбурга» подтверждено заболевание. За ними установлено динамическое наблюдение. Команда продолжает следовать всем предписаниям Роспотребнадзора, находится на карантине и продолжает регулярное тестирование.

Оперштаб РПЛ внимательно следил за развитием ситуации и находился в постоянном контакте с футбольными клубами. «Оренбург» сообщил лиге, что в связи с новым предписанием он не может организовать матч. После этого оперштаб РПЛ незамедлительно проинформировал «Урал», что игра не состоится», — говорится в заявлении РПЛ.

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