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«Челси» представил домашнюю форму на сезон-2020/2021

«Челси» представил домашнюю форму на сезон-2020/2021
Футбол / Англия 0

«Челси» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового домашнего комплекта игровой формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2020/2021.

Экипировка выполнена в традиционном для лондонского клуба синем цвете. При этом воротник и края рукавов сделаны тёмно-синими. На футболке также размещён новый спонсор. Форму для «Челси» производит американская фирма Nike.

Фото: Официальный сайт ФК «Челси»

«Челси», набрав 54 очка в 31 матче, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, которую возглавляет «Ливерпуль» (86). Красные досрочно стали чемпионом Англии благодаря победе синих в матче 31-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:1).

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Челси» предстоит встреча с «Вест Хэм Юнайтед».

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