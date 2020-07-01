«Челси» представил домашнюю форму на сезон-2020/2021
«Челси» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового домашнего комплекта игровой формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2020/2021.
Экипировка выполнена в традиционном для лондонского клуба синем цвете. При этом воротник и края рукавов сделаны тёмно-синими. На футболке также размещён новый спонсор. Форму для «Челси» производит американская фирма Nike.
Фото: Официальный сайт ФК «Челси»
«Челси», набрав 54 очка в 31 матче, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, которую возглавляет «Ливерпуль» (86). Красные досрочно стали чемпионом Англии благодаря победе синих в матче 31-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:1).
В матче 32-го тура чемпионата Англии «Челси» предстоит встреча с «Вест Хэм Юнайтед».
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