«Бавария» подписала защитника «ПСЖ» Куасси

«Бавария» на своём официальном сайте объявила о переходе защитника Танги Куасси из «Пари Сен-Жермен».
18-летний французский футболист перешёл в стан мюнхенцев на правах свободного агента. С Танги был подписан контракт, рассчитанный до лета 2024 года.
«Я очень рад возможности играть за «Баварию». Это большой клуб с богатыми традициями. Надеюсь, что смогу закрепиться здесь и провести много матчей. Буду усердно работать для этого», — сказал Куасси.
Куасси является воспитанником «ПСЖ», за основную команду которого выступал с прошлого года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 6 матчах французской Лиги 1, отметившись 2 голами и получив 1 жёлтую карточку. С парижанами Танги стал чемпионом Франции по итогам досрочно завершённого сезона-2019/2020.
- 1 июля 2020
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