«Уфа» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся в 15:00

Сегодня, 1 июля, состоится матч «Уфа» — «Рубин». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе, стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Рубин» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Максим Матюнин (Москва).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Рубин».



«Уфа», набрав 31 очко в 24 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (26) — 12-й.

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