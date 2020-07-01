Эммануэль Адебайор покинул парагвайский клуб «Олимпия», проведя там четыре месяца
Нападающий «Олимпии» Эммануэль Адебайор покинул команду, сообщается на официальном сайте парагвайского клуба.
Контракт с 36-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Причиной расставания стала пандемия коронавируса, из-за которой Эммануэлю оказалось затруднительно вернуться в расположение коллектива.
«Мы благодарим Эммануэля Адебайора за профессионализм и желаем ему успехов в будущем», — говорится в сообщении клуба.
Адебайор начал карьеру в 2001 году в составе «Метца». Впоследствии он защищал цвета «Монако», «Арсенала», «Манчестер Сити», «Реала», «Тоттенхэм Хостпур», «Кристал Пэлас», «Истанбул Башакшехир» и «Кайсериспора». В «Олимпию» Эммануэль перешёл в начале февраля.
Адебайор: кто говорит, что я не жертвую деньги, оставьте меня в покое. Делаю, что хочу
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