«Тамбов» — «Зенит»: прямой эфир матча начнётся в 17:30

Сегодня, 1 июля, состоится матч «Тамбов» — «Зенит». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе, стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Тамбов» — «Зенит» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Помогать ему будут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова (Москва).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — «Зенит».
«Тамбов», набрав 25 очков в 24 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (26) — первый.
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