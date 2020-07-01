«Тамбов» — «Зенит»: прямой эфир матча начнётся в 17:30

Сегодня, 1 июля, состоится матч «Тамбов» — «Зенит». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе, стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Тамбов» — «Зенит» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Помогать ему будут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова (Москва).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — «Зенит».



«Тамбов», набрав 25 очков в 24 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (26) — первый.

«Тамбов» — «Зенит»: прогноз и ставка на матч чемпионата России