Экс-игрок «Челси» Реми заключил соглашение с «Беневенто»
Бывший форвард «Челси» и сборной Франции Лоик Реми подписал контракт с клубом Серии А «Беневенто», сообщает журналист Николо Скира в социальной сети "Твиттер". По информации источника, контракт Реми с «Беневенто» рассчитан на три года.
Последние два сезона 33-летний форвард провёл во французском «Лилле». В досрочно завершённом в связи с пандемией сезоне Лиги 1 Реми провёл 20 матчей и забил семь голов.
Отметим, что «Беневенто» стал победителем Серии B в минувшем сезоне и таким образом заработал повышение в классе.
Ранее в СМИ сообщалось, что вышедший в элитный итальянский дивизион клуб намерен усилиться экс-нападающим московского «Спартака» Андре Шюррле.
Реми также выступал за «Хетафе», «Кристал Пэлас», «Ньюкасл» и «Марсель».
- 1 июля 2020
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