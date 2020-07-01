Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-игрок «Челси» Реми заключил соглашение с «Беневенто»

Экс-игрок «Челси» Реми заключил соглашение с «Беневенто»
Футбол / Италия 0

Бывший форвард «Челси» и сборной Франции Лоик Реми подписал контракт с клубом Серии А «Беневенто», сообщает журналист Николо Скира в социальной сети "Твиттер". По информации источника, контракт Реми с «Беневенто» рассчитан на три года.

Последние два сезона 33-летний форвард провёл во французском «Лилле». В досрочно завершённом в связи с пандемией сезоне Лиги 1 Реми провёл 20 матчей и забил семь голов.

Отметим, что «Беневенто» стал победителем Серии B в минувшем сезоне и таким образом заработал повышение в классе.

Ранее в СМИ сообщалось, что вышедший в элитный итальянский дивизион клуб намерен усилиться экс-нападающим московского «Спартака» Андре Шюррле.

Реми также выступал за «Хетафе», «Кристал Пэлас», «Ньюкасл» и «Марсель».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020