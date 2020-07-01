В оперштабе РПЛ объяснили отмену матча «Оренбург» — «Урал»

Глава медицинского комитета РФС и член оперштаба РПЛ Эдуард Безуглов объяснил решение отменить матч 25-го тура чемпионата России «Оренбург» – «Урал».
«Оперштаб РПЛ сообщил об отмене матча «Оренбург» – «Урал» в связи с предписанием Роспотребнадзора. В оренбургской команде сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, связанная с выявлением новых случаев инфицирования из числа людей, имевших отрицательные результаты при ранее проводимых тестированиях. В связи с этим в настоящее время изолированы все члены команды, тренерского штаба и персонал.
Это обстоятельство делает ситуацию принципиально отличной от ситуации с «Динамо», где новых случаев инфицирования не было, что позволило москвичам после серии отрицательных тестов провести матч с ЦСКА и продолжать готовиться к следующим играм», — приводит слова Безуглова служба коммуникаций РФС.
- 1 июля 2020
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