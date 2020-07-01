Президент ФИФА Инфантино: мы все поняли, что футбол — не самая важная вещь

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино выступил с обращением на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.
«Я уверен, что за последние несколько месяцев все вы, так же как и я, научились ценить аспекты нашей повседневной жизни, которые мы, возможно, ранее воспринимали как должное. Мы все поняли, что футбол — не самая важная вещь, и руководствовались неоспоримым принципом, что здоровье должно стоять на первом месте.
Эти беспрецедентные времена позволили нам сделать шаг назад и задуматься о том, как нам всем вместе работать над созданием лучшего футбола и лучшего общества, движущегося вперёд. Международное футбольное сообщество проявило большое единство и солидарность.
Как руководящий орган мирового футбола, мы хотим, чтобы игра стала ещё лучше и по-настоящему глобальной. Рост и успех клубного футбола, безусловно, являются важной частью этого. Мы хотим, чтобы как можно больше игроков и клубов на каждом континенте могли соревноваться на самом высоком уровне», — заявил президент организации.
- 1 июля 2020
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