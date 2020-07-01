«Игра второразрядников». Широков — о «Спартаке» после перерыва

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков прокомментировал игру красно-белых с ЦСКА (0:2) в матче 25-го тура РПЛ.
«Игра «Спартака» после перерыва понятна, играют они в свою силу – как и осенью при Тедеско, как и после зимы. Если есть пространство, они смотрятся неплохо, но когда его нет, матчи даются тяжело. Проблема в том, что футболисты, способные быстро бежать в атаку, у них есть. Но как много матчей у них будет, где им это позволят? Зная, как играет «Спартак», даже «Зенит» может отойти назад и играть на контратаках.
Пускай из 30 матчей в 10 «Спартак» сыграет так, как хочет. А в остальных двадцати как они оборону вскрывать собираются, моменты создавать? Игра «Спартака» сейчас – игра второразрядников. Команда, претендующая на чемпионство, вряд ли выиграет его, играя от обороны. А если нет навыка создавать впереди, то будут на тех позициях, что и сейчас», — заявил Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 1 июля 2020
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