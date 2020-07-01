Роман Широков высказался о победе ЦСКА в дерби со «Спартаком»
Бывший футболист ЦСКА и «Спартака» Роман Широков прокомментировал победу «армейцев» в дерби с красно-белыми в 25-м туре Российской Премьер-Лиги (2:0).
«По эмоциям в дерби со стороны болельщиков и игроков всё было неплохо. А по качеству футбола у меня и до игры не было никаких иллюзий, обе команды действуют от соперников. «Армейцы» и с «Динамо» играли на контратаках, вчера тоже выходили с задачей сохранить задел перед «Спартаком», а если повезёт – выиграть. Вот им это и удалось.
Я увидел то, чего ожидал. Всё свелось к ошибкам – Максименко допустил небольшую помарку, а Акинфеев блестяще вытащил удар от Умярова в конце. А других моментов в принципе и не было», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
«Игра второразрядников». Широков — о «Спартаке» после перерыва
- 1 июля 2020
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