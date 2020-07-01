Анри — о движении BLM: люди начинают понимать нашу боль

Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри поделился отношением к движению Black Lives Matter («Жизни чёрных имеют значение»).



«Я думаю, мы все знаем, что жизни чернокожих имеют значение.



Мы говорили об этом. Все делают это и показывают, что начинают понимать нашу боль», – приводит слова СВС Анри.



25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе в результате жестоких действий полицейских. Инцидент произошёл на глазах прохожих. Флойд отказался выполнить требование стражей порядка покинуть автомобиль и оказал им сопротивление. После этого один из полицейских, надев на него наручники, прижал Джорджа к земле и удерживал колено на его шее несколько минут.



Флойд, которого задержали за попытку расплатиться поддельным чеком, просил полицейского отпустить его, но полицейский на просьбу не отреагировал. Вскоре Джордж потерял сознание, а впоследствии скончался.



После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США, а также несколько стран Европы.