Анри — о движении BLM: люди начинают понимать нашу боль

Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри поделился отношением к движению Black Lives Matter («Жизни чёрных имеют значение»).
«Я думаю, мы все знаем, что жизни чернокожих имеют значение.
Мы говорили об этом. Все делают это и показывают, что начинают понимать нашу боль», – приводит слова СВС Анри.
25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе в результате жестоких действий полицейских. Инцидент произошёл на глазах прохожих. Флойд отказался выполнить требование стражей порядка покинуть автомобиль и оказал им сопротивление. После этого один из полицейских, надев на него наручники, прижал Джорджа к земле и удерживал колено на его шее несколько минут.
Флойд, которого задержали за попытку расплатиться поддельным чеком, просил полицейского отпустить его, но полицейский на просьбу не отреагировал. Вскоре Джордж потерял сознание, а впоследствии скончался.
После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США, а также несколько стран Европы.
- 1 июля 2020
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