«Локомотив» предложил выбрать игрока июня. Варианты — Миранчук, Алексей, Лёша, Лёха и Брат
Московский «Локомотив» через официальный аккаунт клуба в «Твиттере» предложил болельщикам выбрать лучшего футболиста «железнодорожников» за прошедший месяц.
«Настало время выбрать лучшего игрока «Локо» в июне! Команда хорошо провела этот месяц, набрав 7 очков и забив 4 гола в 3 матчах, но кто же внёс наибольший вклад в успех?» — говорится в сообщении.
Среди предложенных на выбор кандидатов фигурирует только один игрок — Алексей Миранчук. Пресс-служба предлагает выбор между вариантами: «Миранчук, Алексей, Лёша, Лёха и Брат».
Отметим, что в трёх прошедших после возобновления сезона матчах «Локомотива» Алексей Миранчук забил все голы своей команды. Таким образом, на его счету четыре точных удара в трёх матчах.
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