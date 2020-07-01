«Локомотив» предложил выбрать игрока июня. Варианты — Миранчук, Алексей, Лёша, Лёха и Брат

Московский «Локомотив» через официальный аккаунт клуба в «Твиттере» предложил болельщикам выбрать лучшего футболиста «железнодорожников» за прошедший месяц.

«Настало время выбрать лучшего игрока «Локо» в июне! Команда хорошо провела этот месяц, набрав 7 очков и забив 4 гола в 3 матчах, но кто же внёс наибольший вклад в успех?» — говорится в сообщении.

Среди предложенных на выбор кандидатов фигурирует только один игрок — Алексей Миранчук. Пресс-служба предлагает выбор между вариантами: «Миранчук, Алексей, Лёша, Лёха и Брат».

Отметим, что в трёх прошедших после возобновления сезона матчах «Локомотива» Алексей Миранчук забил все голы своей команды. Таким образом, на его счету четыре точных удара в трёх матчах.