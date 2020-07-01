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Букайо Сака подписал новый долгосрочный контракт с «Арсеналом»

Букайо Сака подписал новый долгосрочный контракт с «Арсеналом»
Футбол / Англия 0

Лондонский «Арсенал» объявил на официальном сайте о продлении контракта с 18-летним нападающим Букайо Сака.

«Букайо — талантливый и умный молодой игрок. Он произвёл на меня впечатление своим отношением к делу. Я рад продолжать работать с ним и вместе двигаться к достижению наших общих целей", — прокомментировал сделку главный тренер команды Микель Артета.

Букайо дебютировал в английской Премьер-лиге в матче прошлого сезона с «Фулхэмом». В нынешнем сезоне форвард провёл 21 матч в рамках чемпионата Англии и сделал четыре результативные передачи.

После 31 тура английской Премьер-лиги «Арсенал» в турнирной таблице занимает 10-ю строчку. В матче следующего тура «ганнерз» сыграют с «Норвичем». Встреча состоится 1 июля.

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