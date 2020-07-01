«Сочи» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся в 20:00

Сегодня, 1 июля, состоится матч «Сочи» — «Динамо». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Динамо» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Владислав Назаров (Невинномысск). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Динамо».



«Сочи», набрав 28 очков в 24 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (31) — седьмое.

«Сочи» — «Динамо»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 25-го тура РПЛ