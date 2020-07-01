Дмитрий Черышев: бывший тренер «Валенсии» Селадес играл на багаже Марселино

Российский тренер и отец полузащитника сборной России Дениса Черышева Дмитрий Черышев поделился мнением по поводу отставки Альберта Селадеса, ранее возглавлявшего «Валенсию».



Напомним, что за испанский клуб выступает Денис Черышев.



«Меня не удивило это решение. Считаю, что оно верное, потому что у команды не было результата. На протяжении последнего времени, как бы это некрасиво ни звучало, команда показывала невыразительную игру, очень мало создавалось моментов у ворот соперника, поэтому они не выигрывали.



Тот положительный результат, который был в самом начале, — это заслуга Марселино, его высокого мастерства. Команда играла на его багаже. По истечении определённого времени мы увидели подготовку Селадеса и результат этой подготовки.



Денис серьёзно готов, у него отличное настроение. Даже выходя на замену, он понимает, что должен помочь команде. Изменения на тренерском мостике обычно дают встряску клубу, футболистам, они потихоньку начинают по-другому играть», — приводит слова Черышева News.