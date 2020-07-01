«Арсенал»— «Ахмат»: составы команд на матч 25-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Ахмата» на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 1 июля, на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.



«Арсенал»: Лодыгин, Хагуш, Денисов, Беляев, Альварес, Ткачёв, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко, Кангва.



Запасные: Левашов, Шамов, Довбня, Володько, Горбатенко, Пантелеев, Ломовицкий, Банда, Кангва, Громыко, Ковалёв, Минаев.



«Ахмат»: Городов, Семёнов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Роши, Исмаэл Силва, Харин, Понсе.



Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Анхель Ромеро, Кадыров, Раванелли, Митришев, Кадыров, Фелипе Визеу.

После 24 туров «Арсенал» располагается на девятой строчке в турнирной таблице, «Уфа» — на 14-й позиции.



