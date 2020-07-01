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Гвардиола: похоже, Зане переходит в «Баварию». Я хотел, чтобы он остался

Гвардиола: похоже, Зане переходит в «Баварию». Я хотел, чтобы он остался
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что Лерой Зане не останется в английской команде.

Ранее сообщалось, что Зане отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити», поскольку не смог договориться об условиях нового соглашения.

«Сделка еще не завершена, хоть это выглядит именно так. Есть нюансы, но, похоже, Сане переходит в «Баварию». Мы желаем ему всего хорошего и благодарим за годы, проведенные вместе. В таком фантастическом клубе, как «Бавария», он начнёт новый этап своей карьеры.

Он хотел покинуть наш клуб. У каждого своя жизнь, он решил двигаться дальше. Я хотел, чтобы он остался, но Сане полагал, что там ему будет лучше», — приводит слова тренера аккаунт в социальной сети «Твиттер» «Bayern & Germany».

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