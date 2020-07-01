Станислав Черчесов проголосовал по поправкам в Конституцию

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ.

«Для меня, как и каждого гражданина России, сегодня важный день. Я свой выбор сделал. Радует, что в это не самое простое время всё хорошо организовано. Наверное, первый раз в истории на протяжении недели можно голосовать любое время, поэтому здесь ажиотажа нет, хотя уже почти 60% проголосовали. Каждый должен сделать свой выбор, никого заставлять нельзя. Не хотел бы свою судьбу доверять кому-то», — сказал Черчесов в видеоролике, опубликованным Первым каналом.

Ранее Черчесов снялся в ролике, выступив в поддержку поправок в Конституцию РФ.



Голосование проходит сегодня, 1 июля. В комплекс поправок в конституцию входит ряд мер, среди которых инициатива, позволяющая Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост президента России. Изначально голосование должно было состояться весной, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.