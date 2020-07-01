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«Спартак» объявил о завершении срока аренды Андре Шюррле

«Спартак» объявил о завершении срока аренды Андре Шюррле
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Спартака» объявила о завершении срока действия арендного соглашения немецкого полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.

«Желаем Андре успехов и продолжить карьеру без травм!» — говорится в сообщении «Спартака», опубликованном на странице клуба в «Твиттере».

Шюррле перешёл в «Спартак» на правах аренды летом 2019 года. В 18 матчах за красно-белых немецкий хавбек забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи. Весной стало известно, что «Спартак» принял решение не выкупать трансфер игрока.

Контрактное соглашение немецкого хавбека с дортмундской «Боруссией» рассчитано до 2021 года. Ранее сообщалось, что Шюррле может продолжить карьеру в «Беневенто», который обеспечил себе путёвку в итальянскую Серию А.

Андре Шюррле может продолжить карьеру в «Беневенто»
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