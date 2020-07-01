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ЦСКА заплатил агентам в 2019 году почти на € 2 млн меньше, чем ранее заявлял РФС

ЦСКА заплатил агентам в 2019 году почти на € 2 млн меньше, чем ранее заявлял РФС
Футбол / РПЛ 0

Российский футбольный союз на официальном сайте опубликовал уточнённые данные по вознаграждениям, выплаченным футбольными клубами посредникам в 2019 году.

29 июня РФС опубликовал данные, согласно которым московский ЦСКА в 2019 году потратил на услуги агентов € 4,233 млн. После перепроверки и уточнения данных эта сумма снизилась почти на € 2 млн — € 2,596 млн.

Сообщается, что к клубам, виновным в непредоставлении информации, будут применены санкции в соответствии с нормами регламента РФС по работе с посредниками. Информация будет корректироваться на основании проверочных мероприятий РФС.

ЦСКА набрал 40 очков в 25 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (56).

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